سيناريو مشابه لـ”الشفاء”.. ساحة مجمع ناصر الطبي في خان يونس تتحول إلى مقبرة جماعية (فيديو)

في سيناريو مشابه لما حدث في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، تحولت ساحة مجمع ناصر، الاثنين، إلى مقبرة جماعية للشهداء إثر قصف عنيف على مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

يروي شاهد العيان المواطن مفيد بركة للجزيرة مباشر تفاصيل ما جرى، ويقول “وصل عدد من الشهداء لمجمع ناصر، وكانت الناس متخوفة من دفنهم خلف المستشفى، وأشرت عليهم أن يُدفنوا داخل أسوار مستشفى ناصر حفاظًا على سلامة أهاليهم”.

وأضاف بركة “حفرنا مقابر فردية وأخرى جماعية”، مؤكدًا اشتداد وتيرة القصف “بين الساعتين السابعة والثامنة ليلًا.. أحزمة نارية وقنابل فسفورية”.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان مقتضب إن المواطنين اضطروا إلى دفن 40 شهيدًا في مقبرة جماعية بساحة المجمع، في الوقت الذي تحاصر فيه آلياته المستشفيات في خان يونس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن أعداد الإصابات الخطرة التي وصلت إلى مجمع ناصر الطبي جرّاء الاستهداف الإسرائيلي لمراكز الإيواء في غرب خان يونس تفوق الطاقة الاستيعابية لغرف العمليات والعناية المركزة بالمستشفى.

وأضاف القدرة أن المواطنين اضطروا إلى دفن 40 شهيدًا في مقبرة جماعية في باحة المستشفى، بسبب استحالة الخروج منها والتوجه إلى المقابر جرّاء القصف الإسرائيلي الشديد على المدينة.