إعلام إسرائيلي يكشف نتائج التحقيق الأولي لعملية القسام التي قتلت 24 جنديا إسرائيليا

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نتائج التحقيق الأولي الإسرائيلي، للعملية التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والتي قتل فيها 21 جنديا وضابطا من قوات الاحتلال، وأعلن بعد ذلك عن مقتل 3 آخرين.

وكانت كتائب القسام أفادت باستهدافها مبنى ملغما أثناء قيام الجنود بتفجير مبانٍ فلسطينية قرب السياج الحدودي بغزة، ما أدى إلى انفجار هائل.

وقالت الصحيفة إن التحقيق يفيد بأن “الانفجار وقع عندما كانت قوة مشتركة من قوات المشاة والمدرعات والهندسة، تعمل على إعداد منطقة آمنة (عازلة) وسط قطاع غزة قبل نهاية الحرب”.

وقالت: “وقع الحادث المأساوي بينما كانت مجموعة مباني على بعد حوالي 600 متر من السياج الحدودي في جانب غزة، والمخصصة للهدم، مملوءة بمتفجرات (وضعها الجنود) في محاولة لإنشاء منطقة عازلة خالية من أي مباني أو أشخاص، يمكن أن يشكلوا تهديدًا”.

وأضافت: “في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، أطلق مسلح واحد على الأقل، خرج من نفق لم يتم اكتشافه، صاروخًا مضادًا للدبابات على دبابة كانت تؤمن العملية، مما أدى إلى مقتل جنديين في الدبابة وإصابة اثنين آخرين”.

وتابعت: “في هذه الأثناء، أطلقت خلية قذيفة آر بي جي تجاه مجمع من منزلين متجاورين تواجد فيهما عشرات الجنود في إطار العملية”.

وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القذيفة المضادة للدبابات أدت لتفعيل عدة متفجرات زرعتها القوة الإسرائيلية داخل المبنى، “مما أدى إلى انهيار المجمع المزدوج بالكامل بسبب الانفجار الهائل”.

وقت طويل للإنقاذ

من جهتها قالت هيئة البث العبرية إن إطلاق المقاتلين الفلسطينيين النار على المبنى أدى إلى تفعيل الألغام وتسبب بانفجار ضخم أطاح بالمبنى.

وذكرت أن الجنود كانوا يفخخون 10 منازل بالألغام، وأنه قرب نهاية العملية أطلق مقاتلون قذائف “آر بي جي” على منزلين متصلين حيث كان يتواجد الجنود قرب الألغام، وفي الوقت نفسه، تم إطلاق قذيفة أخرى على دبابة كانت تقف قرب المكان لتأمين الجنود.

وأفادت الهيئة بأن إنقاذ الجنود من تحت الأنقاض استغرق وقتا طويلا بسبب الانهيار، وأنه تم إرسال وحدات خاصة إلى المكان لإتمام مهمة الانتشال.

وبذلك ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى المعلن منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 221 من أصل 556 منذ بداية الحرب في السابع من ذلك الشهر، بحسب الموقع الرسمي للجيش.