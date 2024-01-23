القسام: الطيران الإسرائيلي قصف دبابة بصواريخ وسحقها بمن فيها

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، أن الطيران الإسرائيلي قصف دبابة بصواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها.

وأوضحت القسام أن قصف الدبابة جاء خلال تصدي “مجاهدينا لقوة ومنعها من سحب الدبابة بعد إصابتها” في وقت سابق.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، فجر الاثنين، أنها “استهدفت دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

ومساء الاثنين، أعلنت قصف الطيران الإسرائيلي للدبابة المستهدفة.

ومؤخرًا كشفت تقارير عن استخدام قوات الاحتلال بروتوكول “هانيبال”، وهو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده حتى لو كان ذلك بقتلهم، لذلك يسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى وغيرها.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأحياء الغربية والجنوبية لمدينة خان يونس.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من ضباطه في معارك جنوبي قطاع غزة، مما يرفع إجمالي عدد قتلاه المعلن إلى 535 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا يوضح جيش الاحتلال عدد قواته الموجودة حاليًّا في قطاع غزة، في إطار توغله البري الذي بدأه في 27 أكتوبر.