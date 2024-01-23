القسام تكشف تفاصيل عملية أدت إلى مقتل 24 عسكريا من الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل عملية عسكرية مركبة شرق مخيم المغازي، اعترف جيش الاحتلال خلالها بمقتل 24 ضابطًا وجنديًّا.

وقالت القسام في بيان إن مقاتليها “قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد، أدت إلى انفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها”.

وأكدت القسام نسف المنزل بشكل كامل على القوة الإسرائيلية.

وبيّنت أنه بالتزامن مع الحدث الأول “دمر المجاهدون دبابة ‘ميركافا’ كانت تؤمّن القوة بقذيفة الياسين 105”.

كما “قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت موجودة في المكان نفسه، مما أدى إلى إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح”.

وأوضحت أن مقاتليها “انسحبوا إلى قواعدهم بسلام”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 24 عسكريًّا وإصابة آخر بجروح خطرة خلال المعارك مع مقاتلي حركة حماس وسط قطاع غزة، الاثنين.

وذكرت هيئة البث العبرية أن الجنود قُتلوا بعد تفخيخهم لمبنيين في مخيم المغازي بقطاع غزة، إذ أطلق مقاتلون من حماس إثر هذه العملية صواريخ مضادة للدروع، مما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود.

وبذلك يرتفع العدد المعلن للضباط والجنود الإسرائيليين القتلى إلى 224، منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق هيئة البث العبرية.