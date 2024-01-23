ضربات إضافية ضد الحوثيين.. هدف مختلف يُقصف للمرة الأولى

شنت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا جولة إضافية من الضربات، الاثنين، ضد الحوثيين في اليمن بسبب “استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر”، مستهدفة موقع تخزين تحت الأرض وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى للحوثيين.

وقال بيان مشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وهولندا والبحرين إن الضربات استهدفت 8 أهداف في اليمن وإن الجيشين الأمريكي والبريطاني نفذا الضربات بدعم من البحرين وكندا وأسترالبيا وهولندا.

عاجل | بيان مشترك من أمريكا وبريطانيا والبحرين وكندا وأستراليا وهولندا: – نفذنا ضربات جديدة ضد 8 أهداف للحوثيين في #اليمن – الضربات الجديدة استهدفت مواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية والمراقبة الجوية – الضربات الجديدة ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومن بينها التي… pic.twitter.com/wgDI09KsHr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

وأضاف البيان أن “هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الأبرياء”.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الأهداف الجديدة شملت أنظمة صواريخ ودفاع جوي وقاذفات وأجهزة رادار ومنشآت تخزين بغرض إضعاف قدرات الحوثيين.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الضربات الجديدة شنت من سفن وغواصة وطائرات حربية، مؤكدا أن الضربات كانت ناجحة وقضت على القدرات المستهدفة وأشار إلى أن الضربات تمت باستخدام ما بين 25 و 30 صاروخاً وأن حاملة الطائرات أيزنهاور بالإضافة إلى 3 سفن حربية أمريكية أخرى شاركت في الضربات.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي إنه للمرة الأولى تم قصف مخزن تحت الأرض تابع للحوثيين وكان به أسلحة متقدمة

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي مقطعا مصورا لمقاتلات حربية أثناء إقلاعها من حاملة الطائرات آيزنهاور لتنفيذ الضربات في اليمن

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 22, 2024

وقال وزارة الدفاع البريطانية إن الطائرات البريطانية استخدمت قنابل بيفواي 4 دقيقة التوجيه لضرب أهداف عدة بموقعين عسكريين بالقرب من مطار العاصمة اليمنية

بدورها، أوردت وكالة “سبأ نت” التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي فجر الثلاثاء، أنّ “العدوان الأمريكي البريطاني يشنّ غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات”.

وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، إنّ طائرات أمريكية وبريطانية استهدفت “بأربع غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة”.

الهجوم على سفينة أمريكية

وأعلن الحوثيون في وقت سابق الاثنين مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليمن.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن “القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عملية عسكرية استهدفتْ سفينةَ شحن عسكرية أمريكية (أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحرية مناسبة”.

ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أطلق الحوثيون العديد من الصواريخ والمسيرات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل. ويؤكدون أن ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لقصف اسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول.

وأكد الحوثيون الاثنين أنهم سيواصلون “منع السفن الإسرائيلية” من عبور البحر الأحمر وخليج عدن حتى نهاية الحرب على غزة و”الرد على أي هجوم” ضد اليرمن.