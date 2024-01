ضربات إضافية ضد الحوثيين.. هدف مختلف يُقصف للمرة الأولى

شنت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا جولة إضافية من الضربات، الاثنين، ضد الحوثيين في اليمن بسبب “استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر”، مستهدفة موقع تخزين تحت الأرض وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى للحوثيين.

وقال بيان مشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وهولندا والبحرين إن الضربات استهدفت 8 أهداف في اليمن وإن الجيشين الأمريكي والبريطاني نفذا الضربات بدعم من البحرين وكندا وأسترالبيا وهولندا.

وأضاف البيان أن “هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الأبرياء”.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الأهداف الجديدة شملت أنظمة صواريخ ودفاع جوي وقاذفات وأجهزة رادار ومنشآت تخزين بغرض إضعاف قدرات الحوثيين.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الضربات الجديدة شنت من سفن وغواصة وطائرات حربية، مؤكدا أن الضربات كانت ناجحة وقضت على القدرات المستهدفة وأشار إلى أن الضربات تمت باستخدام ما بين 25 و 30 صاروخاً وأن حاملة الطائرات أيزنهاور بالإضافة إلى 3 سفن حربية أمريكية أخرى شاركت في الضربات.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي إنه للمرة الأولى تم قصف مخزن تحت الأرض تابع للحوثيين وكان به أسلحة متقدمة

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي مقطعا مصورا لمقاتلات حربية أثناء إقلاعها من حاملة الطائرات آيزنهاور لتنفيذ الضربات في اليمن

