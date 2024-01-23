“شوربة معكرونة بعشرة شيكل”، بهذه الكلمات تهتف الطفلة جهاد أبو عشمة محاولة جذب الزبائن لمشروع والدتها، الذي تبيع فيه المعكرونة داخل مخيمات النزوح جنوبي القطاع، لتعيل أسرتها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها على وقع الحرب.

وقالت الأم تحرير أبو كفارنة، إنه في ظل غلاء أسعار المؤن الغذائية، كانت تفكر كيف تُعيل عائلتها، ومن جهة أخرى كيف تساعد النازحين بسد جوعهم، فجاءت بفكرة بيع المعكرونة أو “الإندومي” كونه الأنسب سعراً مقارنة بغيره: “قدرنا نشتري المعكرونة لأنها الأنسب من ناحية الأسعار، فمثلا الطحين والبصل يباعوا بـ 100 دولار حاليا في الأسواق”.

وأضافت “تحرير” أنها تفرح عندما ترى الأطفال النازحين سُعداء، بمشروعها الذي ساعدهم على سد جوعهم في الأيام التي لا يتوفر فيها الطعام أبداً: “بفرّح الناس بطبق المعكرونة، في أطفال بيكونوا جعانين وبيشبعوا من هالطبق”.

وعن الإقبال على مشروعها، قالت إن المشروع ناجح جداً، فالكبار والصغار يقصدونها لشراء حساء المعكرونة.

وتبيع الأم النازحة من بيت حانون، الطبق الواحد بـ 10 شيكل (نحو دولارين)، موضحة أنها تبيع الطبق دون مقابل لمن لا يملك المال: “أي حد بيجي وبيقلي ما معي مصاري بعطيه بدون ما يدفع، لأن الحياة صعبة وما في اشي رخيص”.

وببراءة الطفولة قالت جهاد أبو عشمة: “بنساعد ماما عشان نجيب لقمة العيش إلنا رغم غلاء كل اشي والحمد لله ماشية معانا”.

وعن حالهم داخل المخيمات، لم تتوقع الطفلة أنها ستعيش في يوم من الأيام داخل خيمة صغيرة، غير متوفر فيها ما كان لديها سابقا في منزلها، من أبسط مقومات الحياة، موضحة أنه من حقها العيش كباقي أطفال العالم بسلام وأمان.