قائد كتيبة إسرائيلي يفجر حيا كاملا في غزة على وقع أغنية (فيديو)

أهدى قائد كتيبة الاحتياط 7810 “أساف جولان” تفجير حي كامل في غزة إلى زوجات وأزواج الجنود وعائلاتهم.

وقال الضابط الإسرائيلي، إن الحي الذي فجروه عملوا به طوال الأسبوع الماضي، مدعيا أنهم وجدوا أسلحة وقاذفات للصواريخ وآثارا للأسرى الإسرائيليين، فضلا عن وثائق إسرائيلية أخذت من مستوطنة بئيري.

وقبل أن يضغط الزناد ويفجر حيا سكنيا كاملا، اعتبر أنهم يخوضون أكثر الحروب شرعية، ومن ثم قال “لنكن جميعا سالمين”، وفجر الحي.

أغنية رومانسية على وقع تفجيرات.. قائد الكتيبة احتياط 7810 "أساف جولان" يهدي تفجير حي كامل في #غزة لزوجات وأزواج الجنود وعائلاتهم #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/B0i78iA57u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

وأصبح مشهد تفجير الأحياء السكنية والبنية التحتية متكررا في غزة.

ويفجر جيش الاحتلال الجامعات والمساجد والمدارس والمباني الحكومية وغيرها من الأماكن والبنى التحتية، رغم عدم وجود خطر عليه منها، حيث يدخلها الجنود ويفخخونها ويخرجون ليفجروها من الخارج.

وقبل أيام انتشر على نطاق واسع تسجيل لتفجير جامعة في غزة.