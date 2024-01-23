فلسطين

قائد كتيبة إسرائيلي يفجر حيا كاملا في غزة على وقع أغنية (فيديو)

ضابط إسرائيلي يفجر حيا سكنيا كاملا
ضابط إسرائيلي يفجر حيا سكنيا كاملا بكبسة زر
23/1/2024

أهدى قائد كتيبة الاحتياط 7810 “أساف جولان” تفجير حي كامل في غزة إلى زوجات وأزواج الجنود وعائلاتهم.

وقال الضابط الإسرائيلي، إن الحي الذي فجروه عملوا به طوال الأسبوع الماضي، مدعيا أنهم وجدوا أسلحة وقاذفات للصواريخ وآثارا للأسرى الإسرائيليين، فضلا عن وثائق إسرائيلية أخذت من مستوطنة بئيري.

وقبل أن يضغط الزناد ويفجر حيا سكنيا كاملا، اعتبر أنهم يخوضون أكثر الحروب شرعية، ومن ثم قال “لنكن جميعا سالمين”، وفجر الحي.

وأصبح مشهد تفجير الأحياء السكنية والبنية التحتية متكررا في غزة.

ويفجر جيش الاحتلال الجامعات والمساجد والمدارس والمباني الحكومية وغيرها من الأماكن والبنى التحتية، رغم عدم وجود خطر عليه منها، حيث يدخلها الجنود ويفخخونها ويخرجون ليفجروها من الخارج.

وقبل أيام انتشر على نطاق واسع تسجيل لتفجير جامعة في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر