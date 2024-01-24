تصريحات مسربة لنتنياهو خلال لقائه مع عائلات الأسرى.. ماذا قال فيها؟

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، تسجيلا مسربا من اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخير مع عائلات الأسرى الإسرائيلين في غزة، يعبر فيه عن امتعاضه من موقف قطر والولايات المتحدة فيما يخص مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس وإنهاء الحرب على غزة.

وفي التسجيل المسرب، ينتقد نتنياهو الوسيط القطري في ملف الأسرى، ويرى أن الدوحة قادرة على ممارسة ضغط أكبر على حماس “ولا تفعل ذلك”، رافضا شكرها في العديد من المرات التي خرج فيها على الإعلام للحديث في هذا الملف.

وقال نتنياهو في التسجيل “لستُ متوهّمًا فيهم، لأنهم (القطريون) لا يختلفون عن الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر، بل إن التعامل معها مُشكِل أكبر”.

وعبّر عن خيبة أمله من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي توصلت إلى اتفاق يقضي بتمديد وجودها العسكري في قاعدة العديد القطرية لعشر سنوات أخرى.

وعلق نتنياهو على الاتفاق القطري الأمريكي قائلا “ليس هذا هو الضغط”، قاصدًا أنه أمِل أن تستعمل الولايات المتحدة ورقة تمديد الاتفاقية للضغط على قطر لتضغط بدورها على حماس لإطلاق سراح الأسرى.

وشجّع نتنياهو عائلات الأسرى على مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الجهات التي يمكنها أن تضغط، وأولها قطر التي يمكنها أن تضغط على حماس، “لأنها تمولهم”، على حد زعمه.

وقال المستشار العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية في الجلسة ذاتها إنهم ينتظرون تأكيدا من قطر “بأي طريقة” أن الأدوية وصلت (للأسرى).

وتقود قطر مصر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.