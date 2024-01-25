شاهد: لحظة استهداف كتائب المجاهدين لمروحية إسرائيلية بصاروخ أرض جو في خان يونس

نشرت “كتائب المجاهدين” في قطاع غزة، تسجيلًا مصورًا، الخميس، لما قالت إنه استهداف لمروحية إسرائيلية بصاروخ أرض جو في أجواء مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويظهر في التسجيل رصد الكتائب للمروحية “وهي تستهدف المدنيين”، ليقوم بعدها المقاتلون بإطلاق الصاروخ عليها.

يأتي ذلك بعد ساعات من نشرها تسجيلًا لما قالت إنه قصف لتجمعات وحشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم البريج جنوبي القطاع.

كما أعلنت في وقت سابق استهداف قوات الاحتلال في خطوط الإمداد الأمامية في خان يونس جنوبي القطاع.

وتشنّ إسرائيل حربًا عنيفة على القطاع المحاصر منذ 111 يومًا، أسفرت عن استشهاد 25700 شخصًا و63740 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء.