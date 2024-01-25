شاهد: لحظة تفجير مربع سكني جنوب الحي النمساوي في غزة

أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر لحظة نسف قوات الاحتلال، الخميس، مربعا سكنيا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتقوم قوات الاحتلال بشكل دوري بنسف مربعات سكنية في مختلف مناطق القطاع.

كما تفجر الوحدة الهندسية التابعة للجيش مئات المنازل قرب السياج الحدودي، ضمن خطة لإقامة منطقة عازلة، كما تفيد تقارير للإعلام الإسرائيلي.

ولا يقتصر الأمر على المناطق القريبة من السياج الحدودي، حيث تتعمد إسرائيل استهداف الأماكن الحكومية ودور العبادة والمؤسسات التعليمية وغيرها من المباني العامة.