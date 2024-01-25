عبود يطل مجددا من غزة ويصف الوضع في شمال القطاع (فيديو)

أطل الفتى الفلسطيني عبود والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيلاته من شمال غزة، بفيديو جديد يتحدث عن معاناة أهالي شمال القطاع، وانعدام الأمن الغذائي هناك.

وفي آخر تسجيل له، كشف عبود عن معاناة يعيشها هو بشكل شخصي، وكل من بقي من أهالي غزة في شمال القطاع، وقال “مشكلتنا اللي بنعاني منها في الشمال هي الأمن الغذائي”.

وأشار إلى أن أي إنسان في العالم يأكل 3 وجبات بشكل يومي (فطور، غداء، عشاء)، فيما الإنسان الغزاوي يختلف، حيث أنه “يأكل نص وجبة إلى وجبة في اليوم، وفي أوقات ما بياكلهن”.

ليس الطعام فحسب، فهناك مشكلة أخرى وهي المياه، حيث يقول عبود “إحنا بنشرب مياه غير صالحة للشرب، مياه ملوثة”.

وأوضح أن المياه الملوثة جعلت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة مرضى ويتجه لما بقي من المستشفيات.

وأكد أنه رغم تلوث المياه، إلا أنه من الصعب الحصول عليها.

وقال: “متخيلين؟، بدون كهرباء وتكنولوجيا، بس صعب نتعايش بدون أكل وشرب”.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في دمار هائل وكارثة إنسانية ضخمة ونقص حاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

وتمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى الشمال الذي تفرض عليه حصارا مطبقا.