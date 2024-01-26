الخارجية السودانية تتهم “الدعم السريع” بتجنيد الأطفال في صفوفها واستخدام المدنيين دروعا بشرية

اتهمت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء الخميس، قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال مقاتلين في صفوفها واحتجاز آلاف المدنيين في مواقع مختلفة من المناطق التي تنتشر فيها وتستخدمهم “دروعاً بشرية” أو عمالة قسرية في ظروف احتجاز “غير إنسانية”.

وقالت الخارجية السودانية في البيان، إن ممارسات قوات الدعم السريع “تماثل ما عرف عن الجماعات الإرهابية خاصة جماعة جيش الرب (LRA) وبوكو حرام وداعش، وتستدعي معاملة ما وصفتها بالمليشيا من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بنفس الطريقة التي تعامل بها تلك المجموعات الإرهابية لأنها لا تقل في ممارساتها الإرهابية عنها”، وفقاً للبيان.

ودعت الخارجية السودانية، المنظمات الحقوقية لتسليط الضوء على “الفظائع” التي ترتكبها ما وصفتها “بالمليشيا الإرهابية” خاصة ضد النساء والأطفال والنازخين والفئات الضعيفة.

فيما أشادت الخارجية السودانية، بقرار اتحاد المحامين العرب بتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي في “جرائم المليشيا المتمردة”.

“اختطاف واختفاء قسري لنساء”

وقالت الخارجية إن شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة)، إحدى منظمات المجتمع المدني الإقليمية، أحصت “مائة وأربع حالات اختطاف واختفاء قسري لنساء وفتيات صغيرات السن منذ أن شنت المليشيا الحرب على الدولة والشعب السوداني في أبريل الماضي”.

وقالت إن “دخول المليشيا لمناطق جديدة ينتج عنه ازدياد عدد المختطفات والمختفيات قسرياً”، وذكرت أن “المختطفات يستخدمن في العمالة المنزلية لخدمة أفراد المليشيا قسراً ويتعرضن لمخاطر العنف الجنسي، مع ملاحظة أن بعضهن لا تتجاوز الثالثة عشرة من العمر”.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.