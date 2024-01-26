فلسطينية من غزة: هكذا تستهدف قوات الاحتلال الشباب وتسرق أعضاءهم وجلودهم (فيديو)

روت الفلسطينية دعاء العامودي شهادتها حول سرقة جثامين الشهداء في غزة وتشويهها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي كان يختار شبابًا معينة على الحواجز المرورية أو حتى الأماكن التي اجتاحوها، “فمثلًا يعجبهم لون جلد شخص ما، فيقوموا على الفور باستهدافه وسرقة جثمانه”، حسب قولها.

وأوضحت أن الجثث كانت تعود إلى غزة مشوهة، فاقدة لأجزاء من الجسد مثل حدقات العين، وتضيف: “كنا نسمع فقط عن بنك الجلود لكننا رأينا كيف يقومون بجمعها؟”.

وأثار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شبهات سرقة أعضاء من جثث الشهداء، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصًا سريعًا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.

عاجل | مكتب الإعلام الحكومي بـ #غزة:

📌الاحتلال سرق قبل أسابيع جثـ ـامين 80 شـ ـهـ ـيدا وسلمها مشـوهـ.ـة في إشارة واضحة إلى قيامه بسرقة أعضاء حيوية منها 📌 الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبـ.ـ ـادة وتطهير عرقي وأطلق الرصاص على العشرات قبل دفنهم في مقابر جماعية#الجزيرة_مباشر… pic.twitter.com/a45AiAgsHc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2024

“كارثة إنسانية”

وتطرقت العامودي إلى الوضع الكارثي داخل القطاع بعد مرور أكثر من 110 أيام على الحرب.

واستذكرت عملية الإخلاء لمنزلها لأول مرة: “كان هناك رجل عجوز رجله منتفخة لذلك كانت حركته بطيئة، فقال لابنه يابا خلينا ناخذ جنب احنا عشنا كتير خلي النساء والأولاد الصغار ينزلوا”، واصفة كلمات الرجل بالخنجر الذي اخترق قلبها، لتخبره بأن حياة الجميع مهمة وجميعهم أرواحهم غالية.

وأوضحت أنه تم إخلاء مدينة الزهراء -الواقعة وسط غزة- لأكثر من مرة، إلى أن قام الاحتلال بدكها وتدميرها بشكل كامل لاحقًا، مضيفة: “لم يتبق لي إلا بعض من الذكريات والصور عن تلك المدينة التي سكنتها”.

الحرب النفسية

وأوضحت دعاء أنه بمجرد التفاتك أو حتى تحريك عينك يمينًا ويسارًا فالرصاصة القادمة ستكون من أجلك.

وأضافت: “مارس الاحتلال علينا حرب نفسية سيئة فكانوا يتصلون بالناس فجرًا لإخلاء المنازل ومن ثم تكون مجرد مزحة، حتى أنه أي شخص ملتحي يخاف أن يتم اعتقاله وهذا ما حدث مع خالي الذي رأيته قبل النزوح وأخبرني أنه عاش أيام صعبة بسبب أنه نسي حلق ذقنه قبل خروجه من منزله، ورأيت كيف تغير حاله من صاحب البنية القوية لبدن ضعيف خسر وزن كثير”.

وأشارت إلى تلقي العديد من المواطنين اتصالات من أرقام دولية لكنها كانت تابعة للمخابرات الإسرائيلية، ليسألوا الناس عن أماكن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، ما أصابهم بحالة من الخوف من الرد على الاتصالات وهو ما تسبب في انقطاعهم عن أهاليهم الموجدين في الخارج.