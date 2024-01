مدرب ليفربول يصدم المجتمع الرياضي في إنجلترا بقرار صادم

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب في خبر صادم، الجمعة، أنه سيترك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي استلم تدريبه منذ 2015.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول، قال ابن الـ56 عاماً “يمكنني أن أتفهم بأنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونه (الخبر) للمرة الأولى، لكن من الواضح أن بإمكاني تفسيره أو على الأقل محاولة شرحه”.

وتابع “أنا أحب كل شيء في هذا النادي، أحب كل شيء في المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الطاقم. احب كل شيء. لكن أن أتمكن من اتخاذ هذا القرار (رغم هذا الحب)، يظهر لكم أني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه”.

وبرر “الأمر هو أن، كيف يمكنني أن أوضح ذلك، طاقتي نفدت. ليس لدي أي مشكلة الآن، من الواضح أني كنت أعلم منذ فترة طويلة أني سأضطر الى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكني بخير الآن. أعلم أني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مراراً وتكراراً”.

وأوضح كلوب لاحقا في مؤتمر صحفي أنه يخطط لأخذ استراحة من كرة القدم لمدة عام بمجرد انتهاء فترة تدريبه في ملعب أنفيلد في نهاية الموسم، مضيفا أنه يفتقر إلى الطاقة اللازمة للاستمرار.

وقال المدرب الألماني الذي رُبط قراره بالانتقال الى تدريب منتخب بلاده، إن خطته الفورية هي الحصول على فترة راحة وأنه لن يدرب أبدًا فريقًا إنجليزيًا آخر “لا أعرف الآن ما سيحدث في المستقبل، لكن لا يوجد نادٍ أو منتخب في العام المقبل. لا يوجد نادٍ إنجليزي آخر على الإطلاق، يمكنني أن أعد بذلك”.

ويأتي إعلان كلوب وليفربول في صدارة الدوري الممتاز بعد 21 مرحلة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.

Jürgen Klopp: "Sometimes people ask me why I am always smiling. Even after we lose a match, sometimes I’m still smiling. It’s because when my son was born, I realised that football is not life or death. We’re not saving lives. Football is not something that should spread misery… pic.twitter.com/mamA2MbrBj

— Players' Tribune Football (@TPTFootball) January 26, 2024