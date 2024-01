مطعم “7 أكتوبر” في الأردن يثير غضبا واسعا في إسرائيل (فيديو)

أشعل افتتاح مطعم في الأردن يحمل اسم ” 7 أكتوبر”- اليوم الذي أطلقت فيه حركة حماس عملية طوفان الأقصى موجة من الغضب في إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “يجب أن يتوقف التمجيد المشين للسابع من أكتوبر.. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل ولدا الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر”.

وأصاف:” نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا علنا وعلى نحو قاطع”.

The disgraceful glorification of October 7th has to stop. The incitement and hatred against Israel breeds the terrorism and extremism which led to the brutal massacre of October 7th.

We expect the Jordanian government to condemn this publicly and unequivocaly https://t.co/KwyeqHAiXO

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 25, 2024