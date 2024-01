الأردن.. تغيير اسم مطعم “7 أكتوبر” وصاحبه يكشف الأسباب

أزال صاحب مطعم “7 أكتوبر” في محافظة الكرك جنوبي الأردن، اللوحة الرئيسة لاسم المطعم من مكانها بعد ساعات من غضب إسرائيلي واسع، وخروج زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد للتنديد بالاسم.

وقال نبيل الصرايرة، صاحب مطعم “7 أكتوبر” في منشور على “فيسبوك” إنه قرر تغيير الاسم لعدم حصوله على ترخيص للاسم التجاري من الجهات المختصة.

وأكد أن سبب عدم ترخيصه لأنه يحمل دلالات سياسية، مشيرًا إلى أنه “لأسباب وضغوطات أمنية تم إزالة القارمة اليوم الجمعة من قبل السلطات المختصة”.

وأضاف الصرايرة: “بعد عدة محاولات لم أستطيع الحصول على ترخيص من غرفة الصناعة والتجارة”، ولم يكشف بعد عن الاسم الجديد للمطعم.

وقال الصرايرة: “السابع من أكتوبر تاريخ مشرف وسوف يبقى في صدورنا وقلوبنا محفورًا إلى الأبد، لم أكن أبحث عن الشهرة، ولا أبحث عن تيرندات ولا تسويق ولا دعايات، وأنا اليوم فخور بنفسي، وأعتز أنني قمت بهز الكيان الهش من خلال اسم مطعم شاورما وأثرت الرعب في قلوبهم ولو على الأقل لمدة يومين”.

وعبّر ناشطون في الأردن عن سخطهم من الضغوطات التي أجبرت صاحب المحل على إزالة الاسم.

وأشعل افتتاح مطعم “7 أكتوبر” -وهو اليوم الذي أطلقت فيه حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى”- موجة من الغضب في إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: “يجب أن يتوقف التمجيد المشين للسابع من أكتوبر.. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل ولّدا الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر”.

وأضاف: “نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا علنًا، وعلى نحو قاطع”.

The disgraceful glorification of October 7th has to stop. The incitement and hatred against Israel breeds the terrorism and extremism which led to the brutal massacre of October 7th.

We expect the Jordanian government to condemn this publicly and unequivocaly https://t.co/KwyeqHAiXO

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 25, 2024