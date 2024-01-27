كيف استقبل وزير عدل جنوب إفريقيا قرار محكمة العدل ضد إسرائيل؟ (فيديو)

احتفل وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا بالرقص والأهازيج الشعبية بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل في عدوانها على غزة.

وفي تسجيل مصور، يظهر الوزير الجنوب إفريقي وأعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للمؤتمر الوطني الإفريقي يستمعون للقرار الصادر عن المحكمة وهم متوشحون بالكوفية الفلسطينية، ثم يحتفلون بالقرار الذي وصفته جنوب إفريقيا بالتاريخي.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

هكذا استقبل وزير عدل جنوب إفريقيا قرار محكمة العدل#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/IVC4cTEZLr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2024

وأعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الجمعة، عن إيمانه بأن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل سيسهم في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

ورحب رامافوزا في خطاب مصور بإصدار “العدل الدولية” أمرا لإسرائيل بعدم ارتكاب “إبادة” في حق الفلسطينيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن إسرائيل تقف اليوم أمام المجتمع الدولي “وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان”.

وقال رامافوزا “لن نتراجع عن الدفاع عن الحرية والعدالة ولا نقبل أن تمارس الإبادة الجماعية ضد شعوب أخرى”.

أول تعليق من رئيس جنوب إفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VR39QCeACx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2024

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية سيمهد الطريق لعقد مفاوضات وفق مبدأ “حل الدولتين”، الذي يسمح لإسرائيل وفلسطين بالعيش جنبا إلى جنب.

وشدد على أن “قرار المحكمة الدولية ضد إسرائيل سيسهم أيضا في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في قطاع غزة”.