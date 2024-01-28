رئيس بلدية في إسرائيل يرد على جنوب إفريقيا بخطوة “رمزية” (فيديو)

أزالت السلطات الإسرائيلية علم دولة جنوب إفريقيا عن سارية في جنوب تل أبيب، في خطوة رمزية تعبر عن غضبها ورفضها الدعوى القضائية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلًا مصورًا لإزالة علم جنوب إفريقيا من وسط مدينة ريشون لتسيون بالقرب من تل أبيب، وذلك تنفيذًا لأوامر رئيس بلدية المدينة.

ويظهر “الفيديو” رجلًا يقف على رافعة، يزيل علم جنوب إفريقيا عن السارية.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

إزالة علم #جنوب_إفريقيا من وسط مدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب ردًا على مطالبتها وقف إبـ.ـادة الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/JunmQycx6B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2024

وقالت المحكمة إن إسرائيل المسيطرة على معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا تامًا، يجب أن تتخذ “خطوات فورية” لتمكين توفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل”، ولا تملك هذه الهيئة القضائية أيّ وسيلة لتنفيذ قراراتها.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الجمعة، إنه “يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة”.

وأضاف: “شعب جنوب إفريقيا لن يقف متفرجًا على جرائم ترتكب بحق شعب آخر”.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية “مشينة”.

وأضاف أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.