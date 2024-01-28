“عبواتنا براكين بأجسادكم”.. سرايا القدس تكشف طريقة تصنيعها لعبواتها الناسفة (فيديو)

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأحد، “فيديو” لتصنيع عبوات “كوع” الناسفة محلية الصنع.

وعنونت سرايا القدس “الفيديو” المنشور في حسابها على “تلغرام” بـ”عبواتنا.. براكين بأجسادكم تتضرم”.

وأظهر التسجيل فريق التصنيع لدى سرايا القدس، وهم يقومون بتجهيز هياكل القذائف وتحضير قطعها الداخلية.

وفي مشهد آخر يتم تجهيز مادة التفجير، ثم تلا ذلك مشهد لمراحل لاحقة لتجهيز هذه الأسلحة المحلية الصنع.

اشتباكات ضارية

وكانت سرايا القدس قالت في بيان سابق، إنها “تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة والمناسبة في محاور التقدم بحي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس”.

كما أوضحت في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا “3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف (RPG) في حي الأمل وجورة العقاد غرب المدينة”.

وفي بيان ثالث، ذكرت أنها “فجرت دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار، في محور تقدم الآليات بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس”.