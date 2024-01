جندي إسرائيلي يعتدي بالضرب على طفل فلسطيني (فيديو)

أظهر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء جندي إسرائيلي بالضرب، على طفل فلسطيني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة الطفل برضوض، وفق أحد أقاربه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو عياش في مدينة الخليل، واعتدت بالضرب على الطفل أمير الجعبري، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات”.

من جهته، قال مصعب الجعبري، عم الطفل للأناضول، إن أمير كان يقف أمام منزله، عندما اعتدى عليه الجندي، مضيفًا أن “الاعتداء استمر عدة دقائق تخللها توجيه لكمات وصفعات له على وجهه”.

وأضاف: “عرضنا أمير على طبيب، فتبين أنه مصاب برضوض، وهو في منزله”.

وأشار إلى اعتداء الجنود “على شابين آخرين في نفس المنطقة بالضرب المبرح، لكن لم يتم توثيق الاعتداء”.

وأكد الجعبري إن الجيش الإسرائيلي “مستنفر منذ 7 أكتوبر، ويداهم باستمرار منطقة سكنية بمحاذاة مستوطنة كريات أربع، ويعتدي على السكان ويصادر مركبات خاصة”.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على الطفل أمير الجعبري في مدينة الخليل .

The Israeli occupation army assaults the child Amir Al-Jaabari in the city of Hebron.#GazaHolocaust pic.twitter.com/aAydPj1w8L

— 𓂆 Sᗩᙢᕮᖇ (@AnaaHuna) January 28, 2024