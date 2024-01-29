كتائب المجاهدين تسقط طائرة إسرائيلية في جنوب غزة (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين في غزة، الأحد، مشاهد من الطائرة المسيّرة “إيفو ماكس فور تي Evo Max 4T” التي أسقطها مقاتلوها في جنوب غزة “بالسلاح المناسب”.

وقالت الكتائب في “الفيديو” إنها استخدمت سلاح “BKC”، وطلقة عيارها 54*7.62 بمدى يساوي 1800م.

وأشارت إلى أن مميزات الرشاش الذي ظهر أحد المقاتلين ممسكًا به ويطلق النار “ذو غزارة نيرانية وقوة اختراق وفعال ضد الطيران على ارتفاع منخفض”.

أما فيما يخص الطائرة فهي “تستخدم في إنشاء مسارات طيران ثلاثية الأبعاد”.

كما أنها مزودة ” بمكتشف ليزر لتحديد الإحداثيات بدقة عالية، وكاميرا تصوير حرارية عالية الدقة”، فضلًا عن جهاز تتبع “جي بي إس”.

وأسقط الفصائل الفلسطينية العديد من المسيّرات خلال الأسابيع الماضية، وعرضت صورًا ومقاطع لها.

ومن الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها “سكاي لارك-2″، و”كواد كابتر”.