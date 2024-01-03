الأقرع وفندي.. قياديان من كتائب القسام رافقا العاروري رحلة الهدف والمصير

استشهد سمير فندي وعزام الأقرع، القياديان في كتائب عز الدين القسام، الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية في لبنان، ليجتمعا مع رفيقهما صالح العاروري بهدف واحد ومصير واحد هما مقاومة الاحتلال والشهادة.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” العاروري وفندي والأقرع، وهما قياديان عسكريان يتبعان لها خارج الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى 4 آخرين، وحمّل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات العملية.

ويعد فندي وكنيته “أبو عامر”، مسؤول العمل العسكري لحركة حماس في جنوب لبنان.

وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت قناة تلفزيونية عبرية أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي أدرجه على قائمة الاغتيالات.

قائد كتائب القسام في لبنان

الشهيد سمير فندي أبو عامر

إلى رحمة الله ورضوانه pic.twitter.com/eAihBKbWaP — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 2, 2024

فيما يتولى الأقرع وهو أسير محرر الملف العسكري للحركة في الخارج.

وكان آخر ظهور لاسم الأقرع لدى الإعلام العبري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حين ادعى بأنه التقى معتقلاً فلسطينياً مفرجا عنه، في الخارج، وخططا للعمل على اختراق شبكة الاتصالات الإسرائيلية “سلكوم”، وفقا لوكالة الأناضول.

شهيدنا القائد القسامي عزام الاقرع من جِبال بلدته قَبلان جنوب نابلس، عَجّل الله بثأرك من جِبال بِلادك قائدنا. pic.twitter.com/yQ5Og1qycX — آية 𓂆 (@ayaapal) January 2, 2024

وإلى جانب العاروري وفندي والأقرع، فإن العملية الإسرائيلية قتلت عناصر أخرى من حركة المقاومة وهم محمود شاهين، ومحمد بشاشة، ومحمد الريس، وأحمد حمود، دون أن ترشح أي معلومات حول أدوارهم لدى الحركة.

ومساء الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن إسرائيل اغتالت العاروري في هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وقالت حماس إن العاروري وفندق والأقرع وأربعة آخرين استشهدوا في الغارة.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية. ​​​​​​​​​​​​​​

وقوبلت حادثة الاغتيال بإدانات واسعة من مختلف الفصائل الفلسطينية، فيما شهدت عدة مدن بالضفة الغربية فعاليات منددة بالعملية، كما في بعض الدول العربية.

وحمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اغتيال نائبه العاروري.

وأكد أن “هذه الاستهدافات تزيد الحركة قوة وصلابة”.