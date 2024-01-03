بدعوى وجود أنفاق أسفلها.. جيش الاحتلال يفجّر مدرسة في خان يونس جنوبي غزة (فيديو)

أظهرت صور نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحظة تفجيره لمدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتساوت المدرسة المستهدفة بالتراب إثر تفجير قوات الاحتلال لها بدعوى وجود أنفاق أسفلها.

ومنذ بدء العدوان على غزة، تستهدف القوات الإسرائيلية المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدعوى وجود أنفاق للمقاومة تحتها دون تقديم أي دليل على ذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء، إن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت أن 4156 طالبًا استشهد و7818 أصيب بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.