حماس تنعى 3 من قادتها بينهم العاروري.. وهنية يحمّل الاحتلال تداعيات توسيع العدوان وانتهاك سيادة لبنان (فيديو)

نعت حركة حماس، الثلاثاء، الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقائدين في كتائب القسام سمير فندي وعزام الأقرع و4 آخرين من كوادر الحركة، الذين استشهدوا في تفجير بالعاصمة اللبنانية بيروت.

والكوادر الأربعة هم “محمود زكي شاهين، محمد بشاشة، محمد الريس، أحمد حمود”.

وقالت الحركة في بيان، إن قادتها استشهدوا “إثر عملية اغتيال جبانة، نفذها العدو الصهيوني، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجددا دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان”.

وأكدت أن عملية الاغتيال “على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا”.

من جهته، حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اغتيال نائبه العاروري.

وأكد أن “هذه الاستهدافات تزيد الحركة قوة وصلابة”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هنية: