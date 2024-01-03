فرنسا.. حكم بالسجن والغرامة ضد اللاعب الجزائري يوسف عطال بسبب منشور تضامني مع غزة

حكم القضاء الفرنسي على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس يوسف عطال بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع “فيديو” يتضامن مع غزة.

كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو (49 ألف دولار) في التهمة الموجهة إليه بـ”التحريض على الكراهية على أساس الدين”، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي “نيس-ماتان” و”لوموند”.

وجاء الحكم قريبًا مما طالبت به النيابة العامة التي أرادت إدانة المدافع الدولي الجزائري بالسجن لـ10 أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 45 ألف يورو لنشره مقطع “الفيديو” البالغة مدته 35 ثانية.

ودافع عطال الذي استدعي إلى تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في ساحل العاج بين 13 الشهر الحالي و11 فبراير/شباط عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع “الفيديو” بأكمله، وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.

وقال ابن الـ27 عامًا خلال مثوله الشهر الماضي أمام المحكمة الجنائية في نيس “اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام إلى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب”، مضيفًا “قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية”.

“رسالة سلام”

وقال محاميه أنطوان فاي إن عطال “بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة. بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد”.

وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيًا في نوفمبر/تشرين الثاني أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجنائية في نيس.

وبانتظار صدور الحكم، وُضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف ما سمح بالمشاركة مع منتخب بلاده في 3 مباريات منذ نشره مقطع “الفيديو”.

ورغم أن عطال حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي 7 مباريات في 26 أكتوبر.

وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن”.

“ادعم جميع الضحايا”

وارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع “الفيديو” الذي نشره عطال، ويظهر فيه الداعية محمود الحسنات وهو يدلي بعبارات اعتبرتها المحكمة معادية للسامية وتدعو إلى العنف، قبل أن يقوم بحذفه.

وقال عطال حين حذف المنشور “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي واعتذر عن ذلك”، مضيفًا أنه يريد “توضيح وجهة نظري من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.

وشدد خلال مثوله أمام المحكمة “أنا لست معاديًا للسامية. أنا لست ضد اليهود ولا ضد المسيحيين، ليس لدي أي كراهية ضد أي شخص”.

وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيما.