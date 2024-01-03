“موتة شريفة كان يتمناها”.. والدة العاروري وشقيقته تنعيانه عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

نعت عائشة أم سليمان، والدة القيادي في حماس الشهيد صالح العاروري، ابنها الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان مساء الثلاثاء، مؤكدة أنه كان يتمنى الشهادة في كل وقت.

وأضافت أم سليمان في حديث للجزيرة مباشر “هذه موتة شريفة والحمد لله، هذه أحسن فرحة. كان يخبرنا دائما أن كل أصحابه استشهدوا وهو قد تأخر عنهم. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأوضحت أنها كانت تبكي منذ المغرب دون أن تعلم بخبر استشهاده.

بدورها، قالت أم قتيبة شقيقة العاروري في لقاء مع الجزيرة مباشر إن الله أكرمه بالشهادة التي كان يتمناها وهو ساجد، وإنها التقته آخر مرة في موسم الحج الماضي وأخبرها أنه يتمنى الشهادة في كل وقت، مضيفة أن اغتيال العاروري محاولة من الاحتلال لتحقيق أي نصر مع فشله الذريع.

وهنأت أم قتيبة في تسجيل آخر الشعب الفلسطيني باستشهاد أخيها، وقالت “الحمد لله أن شرّفنا باستشهاد أخي، هذه أمنية كان يتمناها كل يوم”.

وأضافت “أهنئ نفسي والشعب الفلسطيني باستشهاده”، مشيرة إلى أنه طالما اغتالت قوات الاحتلال قادة، ويخرج بعدهم قادة أعظم. وقالت “النصر قادم، وما هو إلا صبر ساعة”.

واغتالت إسرائيل، مساء الثلاثاء، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري واثنين من قياديي كتائب القسام في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، مما أدى إلى سقوط 6 شهداء إضافة إلى 11 جريحا”.