شهادات غزاويات تعرضن لانتهاكات مروعة في سجون الاحتلال “فيديو”

روى عدد من الأسرى والأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهم شهادات مرعبة عما تعرضوا له في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

تقول الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها عبير محمد للجزيرة مباشر إنها تعرضت للاعتقال من بيت لاهيا أثناء سيرها في الممر الآمن، وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت عليها بالضرب بالأحذية على وجهها. مشيرة إلى أن الأسيرات يتم تفتشيهن وهن عرايا ويعاملن بطرق مهينة كالحيوانات.

أما الأسيرة هبة صالح فتقول للجزيرة مباشر إنها تعرضت لتعذيب وحشي خلال فترة اعتقالها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى نزع حجابها وتجريدها من ملابسها.

وتضيف: “كان يتم إيقاظنا من النوم الساعة الخامسة صباحا بطرق مفزعة، وأجبرتنا قوات الاحتلال أن نجثوا على الركب لعدة ساعات”، مشيرة إلى أن المحقق الإسرائيلي هددها بقصف منزلها في حال عدم إعطائه معلومات عن الأسرى لدى المقاومة.

لم تختلف معاناة الأسيرة المفرج عنها حنان فيصل عن سابقتيها حيث تعرضت لتعذيب شديد وحرمان من الأدوية في زنازين بدون إضاءة.

وتشير إلى أنها كانت تسمع أصوات تعذيب لشبان وفتيات في الزنازين المجاورة.

المسن الفلسطيني رمضان محمد ذو الـ 69 عاما لم يسلم من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقاله.

يقول للجزيرة مباشر إنه جرى تجريده من ملابسه وتعرض للضرب المبرح بالعصى من قبل القوات الإسرائيلية.