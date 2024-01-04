الجزيرة مباشر تستطلع آراء الشارع الأردني بشأن اغتيال صالح العاروري (فيديو)

استطلعت “كاميرا” الجزيرة مباشر آراء المواطنين في الشارع الأردني بشأن اغتيال القيادي في (حماس) صالح العاروري، معبّرين عن أسفهم لفقدان أحد رموز المقاومة الفلسطينية.

وأثنى بعض من تحدثوا للجزيرة مباشر على العاروري الذي كان له دور محوري في تأسيس حركة (حماس)، وأكدوا أنه ليس أول قائد فلسطينيي تغتاله إسرائيل، بل أتى ليضاف إلى سجل حافل بالتضحيات، على حد قولهم.

وندد الشارع في الأردن بجريمة الاغتيال التي وقعت في بيروت، معتبرين ذلك جريمة سيدفع الاحتلال الإسرائيلي ضريبتها عاجلًا أو آجلًا.