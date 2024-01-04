جيروزاليم بوست: جندي إسرائيلي يسرق معدات وحاسوب زميله القتيل من قاعدة للجيش

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن قيام جندي بسرقة معدات وحاسوب جندي آخر قتيل بقاعدة تابعة للجيش.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن الحادثة وقعت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم تفصح الصحيفة عن اسم الجندي، وقالت، إنه سرق معدات وحاسوب شخصي لعسكري آخر قتل في هجمات 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ولم تتطرق الصحيفة إلى ظروف الكشف عن الحادثة أو ما إذا تم توقيف الجندي من عدمه أو نوعية المعدات التي سرقها.

يأتي ذلك بعد أيام على كشف صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إسرائيليا انتحل صفة عسكرية، وسرق أسلحة وذخائر من مناطق القتال في قطاع غزة، والتقط صورا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على حدود القطاع.

وأوضحت الصحيفة إن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد روعي يفارح (35 عاما) من تل أبيب، وطلبت من المحكمة المركزية في المدينة تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد وصل يفارح في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى منطقة القتال في غلاف غزة، وقدّم نفسه كذبا في مناصب مختلفة، بما في ذلك كخبير مفرقعات، ومقاتل في وحدة يمام الشرطية الخاصة، وضابط في جهاز الأمن العام (الشاباك).