حزب الله ينعى 4 من مقاتليه بينهم قيادي في غارة إسرائيلية على الناقورة

نعى حزب الله اللبناني 4 من مقاتليه، ليرتفع عدد شهداءاه جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ صباح الأربعاء إلى 9.

وقال الحزب، في بيان فجر الخميس، “تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين هادي يزبك من بلدة الناقورة، والشهيد المجاهد إبراهيم عفيف فحص من بلدة جبشيت، والشهيد المجاهد هادي علي رضا من بلدة تفاحتا والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس”.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين هادي يزبك "ذو الفقار" من بلدة الناقورة في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس#حزب_الله pic.twitter.com/6urFdrIadr — قناة المنار (@TVManar1) January 3, 2024

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بشن “العدو الإسرائيلي” غارة على منزل في الناقورة.

وأعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان في وقتها “استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الناقورة”.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن أحد المستهدفين هو مسؤول في حزب الله.

ونعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلي حزب الله، وأفادت مواقع لبنانية وناشطون أن حسن يزبك هو مسؤول حزب الله في الناقورة.

وتأتي الغارة الإسرائيلية بعد ساعات من تحذير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء إسرائيل من شن حرب على لبنان، مؤكدا أن قتال الحزب حينها سيكون “بلا سقوف وبلا قواعد وبلا حدود وبلا ضوابط”.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي، قصفا يوميا متقطعاً منذ 8 أكتوبر، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.