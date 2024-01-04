دول عديدة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان في أسرع وقت

دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة لبنان، مع توقعات بتوسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إثر اغتيال إسرائيل للقائد في حماس صالح العاروري في العاصمة بيروت، وتأكيد حزب الله أن ذلك لن يمر بدون رد.

ألمانيا

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا لرعاياها في لبنان ودعتهم إلى مغادرة البلاد.

وطلب بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، المواطنين الألمان إلى مغادرة لبنان بسبب “النزاعات العسكرية الدائرة في المنطقة الحدودية مع إسرائيل والتي قد تتصاعد لاحقا”.

بريطانيا

بدورها حذرت الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى لبنان ونصحت الموجودين هناك بالمغادرة.

وقالت في تحذير نشرته على موقعها الإلكتروني: “إذا كنت حاليًا في لبنان، فنحن نشجعك على المغادرة الآن بينما تظل الخيارات التجارية للسفر متاحة”.

وأضافت “يجب على المواطنين البريطانيين في لبنان تأكيد تواجدهم لدى وزارة الخارجية البريطانية من خلال الرابط الموجود في نصائح السفر”.

كندا

دعت كندا رعاياها إلى مغادرة لبنان.

وحذرت الخارجية الكندية من السفر إلى لبنان “بسبب تدهور الوضع الأمني والاضطرابات المدنية وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والنزاع المسلح المستمر مع إسرائيل”.

وأكدت أنه “من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني أكثر دون سابق إنذار”.

وقالت إنه “إذا اشتدت حدة النزاع المسلح، فقد يؤثر ذلك على قدرتك على مغادرة البلاد بالوسائل التجارية. يجب ألا تعتمد على حكومة كندا للمساعدة في المغادرة أو الإخلاء”.

السويد

وجددت السويد تحذيرها السابق بعدم السفر إلى لبنان، وطلبت من رعاياها الموجودين المغادرة.

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين”، فيما نعت حماس في بيان العاروري والقياديَين في “كتائب القسام” سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.