غزة.. شاب ينقل طفلة شهيدة مسافة طويلة سيرا على الأقدام بعد استشهاد أفراد أسرتها (فيديو)

أظهر تسجيل خاص للجزيرة مباشر لحظة نقل شاب لطفلة شهيدة من مخيم المغازي في غزة، سيرًا على الأقدام حتى دير البلح بعد استشهاد أفراد أسرتها بقصف للاحتلال.

ويظهر التسجيل الشاب وهو يلف الطفلة بغطاء ويركض حتى وجد عربة يجرها حصان، صعدوا عليها وانطلقوا إلى المستشفى.

واليوم الخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب خلال 3 أيام 6 مجازر من خلال إرغام المدنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة في مدينة رفح جنوب القطاع، ثم قام بقصفها ما أسفر عن سقوط 31 شهيدًا”.

وذكر المكتب في بيان، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي كرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة، ولكنه قام بقصفها وارتكب مجازر بحقهم أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة”.

وأضاف: “كان آخر ذلك ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 31 شهيدًا في ثلاثة أيام فقط”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفًا و313 شهيدًا، و57 ألفًا و296 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.