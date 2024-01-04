“لن نقف مكتوفي الأيدي”.. مظاهرة في المغرب تضامنا مع الفلسطينيين في غزة (فيديو)

استطلعت “كاميرا” الجزيرة مباشر آراء الشارع المغربي التي عبّرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

واستنكر المغربيون تصاعد وتيرة القصف الممنهج الذي يستهدف بالدرجة الأولى الأطفال والنساء الأبرياء، حيث ناشد البعض جميع “الغيورين على هذه الأمة وأهل فلسطين” بتقديم الدعم لهم بجميع أشكاله، والمساهمة في الحد من الإبادة التي يتعرضون لها يومًا بعد الآخر.

وقال أحد المواطنين المغاربة إن “الشعب المغربي قد عبّر عن رأيه ويعتز بقدسه”، وذكر أيضًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أعتى الأسلحة ضد فئة قليلة من المقاومين، لكنه “لم ولن ينتصر وستنتصر المقاومة”.

كما ذكر آخرون للجزيرة مباشر أن الشعب المغربي لن يقف مكتوف الأيدي ينظر ما يتعرض له الأبرياء في فلسطين، معبّرين عن أن ما يقومون به من مظاهرات ومناشدات ما هو إلا أقل واجب يمكن تقديمه.