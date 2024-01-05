الجيش الإسرائيلي يعلن أن 3 مفقودين منذ 7 أكتوبر هم أسرى لدى المقاومة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تبين لاحقا أنهم أسرى في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري للصحفيين إن “ثلاثة مواطنين كانوا في عداد المفقودين يعتبرون حاليا ضمن الرهائن وقد تم إبلاغ عائلاتهم بالأمر”.

وأضاف أن “136 إسرائيليًا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة. نواصل العمل بكل الجهود الاستخباراتية والعملياتية، لتهيئة الظروف لعودتهم”.

ويأتي إعلان هاغاري بعد الإحصائيات الأخيرة التي نشرها مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى تضارب في الأنباء بشأن العدد الحقيقي للأسرى.

والأربعاء، أقر الجيش بمقتل المحتجز لدى حركة حماس ساهر باروخ، عند محاولة قوة خاصة إطلاق سراحه بالقطاع في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهت هدنة إنسانية مؤقتة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى بين الطرفين، وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.