الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 5 من “ممولي حماس”

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن واشنطن ستدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 5 من ممولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.

ويأتي عرض المكافآت عقب 4 جولات من العقوبات الأمريكية على (حماس) بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن الخمسة المطلوبين هم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله، الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق “إرهابيين عالميين”.

وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير شركات عدة في محفظة (حماس) الاستثمارية، واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى (حماس)، وقالت الوزارة إنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات “متشددة” تقوّض الاستقرار في السودان.

وتابعت الوزارة أن 3 من ممولي (حماس) المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءًا من شبكة (حماس) الاستثمارية في تركيا.

وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية، ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى (حماس).

وقالت الوزارة إن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لـ(حماس) والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات (حماس) والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح (حماس)، والمخططات التي تعود بالنفع المالي على الحركة.