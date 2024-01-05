قوات الاحتلال تقتحم مجلس عزاء للعاروري في الخليل وتفرق الحاضرين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجلس عزاء لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العاروري، أقامته الفصائل الفلسطينية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة الخليل وداهمت مجلس عزاء الشهيد.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي في الهواء، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفض بيت العزاء الذي أقيم في قاعة الجامعيين في المدينة.

وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتناقل الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع حول عملية الاقتحام وإطلاق قنابل الغاز.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد أعلنت عن فتح بيت عزاء ليوم واحد، الخميس، للقيادي العاروري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الغاز المسيل للدموع أثناء اقتحام خيمة عزاء العاروري في الخليل pic.twitter.com/4NdQBaUCSM — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 4, 2024

وفي وقت سابق الخميس، شيعت حركة حماس بمشاركة الألاف، جثمان العاروري بالعاصمة اللبنانية بيروت، في موكب حاشد انطلق من مسجد الإمام عليّ في منطقة الطريق الجديدة، إلى “مقبرة الشهداء” المجاورة لمخيّم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وبدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 ـ 1992 بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.

واغتالت قوات الاحتلال العاروري، مساء الثلاثاء، في غارة جوية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.