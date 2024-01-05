لدعمه الحرب على غزة.. نشطاء يتظاهرون أمام منزل بلينكن ويلقون طلاء أحمر على سيارته (فيديو)

ألقى نشطاء داعمون لفلسطين، الخميس، طلاء أحمر على السيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء مغادرته منزله في ولاية فرجينيا.

وجاءت خطوة النشطاء احتجاجًا على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل التي تشن حربًا مدمرة على قطاع غزة.

كما ترك المحتجون مومياء يديها ملطختين بالدماء تشبه بلينكن، أمام مقر إقامته بمنطقة ماكلين في فرجينيا.

ولحظة خروج بلينكن من المنزل، ردد المتظاهرون عبارة “عليك أن تخجل”، وهرعوا خلف السيارة حاملين أعلام فلسطين.

وحاول المتظاهرون لفت الانتباه بضرب القدور بأيديهم، وهتفوا بعبارات: “أوقفوا الموت في غزة”، و”مجرم حرب”.​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفًا و438 شهيدًا و57 ألفًا و614 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.