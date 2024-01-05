“من شهرين ما خبزت لأولادي”.. سكان مخيم جباليا لا يجدون الخبز ولا الطحين (فيديو)

يعاني سكان مخيم جباليا من النقص الحاد في إمدادات الطحين، ما يشكل معاناة مضاعفة لهم في توفير الخبز، وباقي أشكال الطعام الأساسية الأخرى.

واشتكى السكان من صعوبة الحصول على أكياس الطحين وعدم توافره إلا بأسعار مبالغ فيها، فكيس الطحين وصل بحسب ما تقول أم نعيم مطر وهي إحدى ساكنات مخيم جباليا للجزيرة مباشر “500 شيكل”، ما يعادل 150 دولارًا، في ظل أوضاع مادية صعبة وانعدام العوائد المالية.

وتضيف: “مش كل الناس معاها مصاري تشتري حتى لو لقوا طحين في ناس مابيتشغلوا وما بقبضوش”.

الشكوى ذاتها نقلها فضل الوحيدي أحد سكان جباليا، الذي روى للجزيرة مباشر أنه يأس من توفير كيس من الطحين لأبنائه، معبرًا عن شعوره بالإحراج عندما يسأله أحد أبنائه عن عدم توفر الطحين.

ويقول للجزيرة مباشر: “طفلي أبو ثلاث سنين يقلي بابا وين الطحين؟ ومش عارف ايش أسوي له، استنى فلان يقله هذا صحن طحين، محدش بيعطي”.

كما أن جانبًا آخر من المعاناة يتمثل في عدم توافر مكان لخبز الدقيق حال الحصول عليه، تقول يسرا زهيري: “مش لاقية مكان أخبز فيه إلا المكان دا، ونلاقي الطحين بصعوبة، بـ50 أو 55 شيكل، بقالي شهرين ما عملت لولادي خبز، لا أكل ولا شرب ولا مياه”.