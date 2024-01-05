قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه إذا سكت الحزب عن اغتيال نائب رئيس حركة (حماس) الشيخ صالح العاروري في بيروت، فسيصبح لبنان مكشوفًا، مؤكدًا أن “الرد آتٍ لا محالة”.

وبيّن في كلمة له، الجمعة، أنه “إذا نجح الإسرائيليون في غزة فإن جنوب لبنان سيكون التالي”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نصر الله:

بلدات جنوب لبنان تشيّع الشهداء بالإصرار على مواصلة طريق التحرير مهما بلغت التضحيات.

دخلنا القتال مع العدو في جبهة الجنوب منذ 8 أكتوبر واستهدفنا كل المواقع الحدودية وعددًا كبيرًا من المستعمرات الإسرائيلية.

نفّذنا 670 عملية ضد العدو خلال 3 أشهر من القتال.

هاجمنا 17 مستوطنة إسرائيلية خلال 3 أشهر من القتال.

استهدفنا تجهيزات فنية واستخباراتية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات في كل المواقع الإسرائيلية على حدودنا.

نستهدف تجمعات جنود العدو في المواقع الحدودية ومحيطها ودمرنا عددًا كبيرًا من الدبابات والآليات الإسرائيلية.

العدو الإسرائيلي مارس تكتمًا إعلاميًا كبيرًا ولا يعترف بخسائره من القتلى والجرحى.

خبراء إسرائيليون يقدرون خسائر العدو بثلاثة أضعاف الرقم المعلن عنه.

8 مستشفيات في شمال إسرائيل سجلت 2000 إصابة جراء الحرب.

العدو مضطر للتكتم على خسائره العسكرية ونحن لا نستهدف المدنيين.

هناك تقديرات بهجرة 300 ألف إسرائيلي من الشمال بسبب الحرب وهو ما يشكل ضغوطًا على حكومة العدو.

الهدف الحقيقي للجبهات التي نفتحها هو وقف العدوان على قطاع غزة وتخفيف الضغط عليه.

إسرائيل تهاجم لبنان وتهجر أهلنا بالجنوب منذ 1948 واليوم للمرة الأولى يتم تهجير المستوطنين في شمال إسرائيل.

على المستوطنين الذين هجروا من شمال إسرائيل أن يطالبوا حكومتهم بوقف العدوان على غزة.

ما يجري على حدودنا الجنوبية غير مسبوق منذ 1948 ورسمنا قواعد اشتباك وردع جديدة.

أمامنا فرصة تاريخية للتحرير الكامل لكل شبر من حدودنا اللبنانية وفرصة لمنع العدو من اختراق أجوائنا.

قتل الشيخ صالح العاروري لن يكون بلا عقاب والرد سيكون في الميدان ولن نسكت على خرق بهذه الخطورة.

الأمريكيون اعترفوا بأكثر من 100 عملية ضد قواعدهم في العراق وسوريا والهدف الحقيقي هو مساندة أهل غزة.

الإدارة الأمريكية لا تريد توسيع الحرب في المنطقة بسبب انشغالها في أوكرانيا وجبهات أخرى.

العراقيون لا يحتاجون إلى الأمريكيين لقتال داعش (تنظيم الدولة).

العراق أمام فرصة تاريخية للتخلص من القوات الأمريكية المحتلة وإخراجها من أراضيه.

القوات الأمريكية في شرق الفرات لا تستطيع أن تبقى إذا أخلت قواعدها في العراق.

هزيمة المقاومة ستكون آثارها كارثية على كل دول وشعوب المنطقة.

دخول اليمن على خط دعم غزة عبر البحر الأحمر جعله جزءًا من المعادلة العالمية.

دول أوروبية رفضت الدخول في التحالف الذي تشكله الولايات المتحدة ضد اليمن في البحر الأحمر.

المعركة بدأت من أجل فلسطين لكنها أيضًا من أجل جنوب لبنان.

إذا نجح الإسرائيليون في غزة فإن جنوب لبنان سيكون التالي.