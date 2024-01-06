بعد قصف مدينة حمد في قطاع غزة.. عائلات ترفض التهجير وتتحدى الاحتلال بعدم المغادرة (فيديو)

رفض بعض أهالي مدينة حمد السكنية في خان يونس بقطاع غزة الخروج من منازلهم رغم اقتراب قوات الاحتلال الإسرائيلي منهم، وقصفها للعديد من مباني المدينة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر في جولة لها داخل المدينة آثار القصف الإسرائيلي في البنايات السكنية.

وقال أحد الأطفال إن المدينة لم يبق فيها إلا نحو 9 عائلات فقط، والباقي تم تهجيره قسرا.

وروى آخر ما جرى لهم حين قصفت طائرات الاحتلال بنايتهم فتهدم منزلهم. وأكد أنهم سيبقون صامدين مهما حاول الاحتلال تهجيرهم.

وقبل نحو شهر، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة حمد السكنية في خان يونس، وسط قطاع غزة.

وتسبب القصف الإسرائيلي في دمار واسع بالمباني السكنية التي موّلت قطر بناءها في خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.