غزة.. كتائب المجاهدين تبث لقطات لاستهدافها ناقلة جنود إسرائيلية (فيديو)

نشرت “كتائب المجاهدين” في غزة مشاهد، مساء الجمعة، لاستهدافها ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع في محور الشيخ رضوان.

وأوضح التسجيل ناقلة الجنود فيما يقوم أحد المقاتلين باستهدافها بالقذيفة.

مشاهد جديدة لـ "كتائب المجاهدين" قالت إنها لاستهداف آليات الاحتلال بعد رصدها في محور الشيخ رضوان بمدينة غزة pic.twitter.com/SumQvIgMwS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 5, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية من 7 جنود، وأوقعتهم بين “قتيل وجريح” بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن مقاتليها ومقاتلي سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) تمكنوا من “استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 والتاندوم في منطقة معن بمدينة خانيونس”.

كما استهدفت “القسام” جرافة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في بلدة خزاعة شرق خانيونس.