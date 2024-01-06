3 أطفال في الحاضنة الواحدة.. أوضاع مأساوية في مستشفى للولادة في رفح بقطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاعا مأساوية في وحدة العناية المكثفة للأطفال الحديثي الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي للولادة في حي تل السلطان جنوبي رفح بقطاع غزة.

وقال أحد الأطباء العاملين بالوحدة للجزيرة مباشر “كانت السعة في السابق 11 حاضنة تستخدم لاستقبال الأطفال الخدج، وحاليا تعدينا 22 حاضنة، حيث فتحنا استقبالا جديدا للأطفال الخدج مع نزوح أهلنا في الشمال ومن مدينة غزة ومدينة خان يونس حيث تزداد الأعداد بشكل رهيب”.

وعن سوء الحالة الصحية للحالات التي تصل إلى المستشفى قال “إما أن تصل الحالات في شكل ولادات مبكرة ويكون الوضع خطرا، أو يكون الحمل متأخرا ويكون قد دخل في مضاعفات صعبة، أو تأتي الأم مصابة أو شهيدة”.

وعن الأوضاع داخل الوحدة قال “نستقبل الأطفال فوق الأعمار المسموح بها في الحاضنات كطوارئ أطفال وعناية مركزة للأطفال، الأوبئة بدأت في الظهور، ومن بينها النزلات الشعبية والنزلات المعوية، والأصعب من ذلك الجرثومة التي تهدد أطفالنا وتكتسحهم، وفي ظل ضعف المناعة تأتي الحالات في وضع مزر من مراكز الإيواء وأماكن النزوح”.

وعن التحديات التي تواجههم، قال “تعدينا الحد الأقصى بمراحل تعدينا طفلين و3 أطفال في الحاضنة الواحدة في حين أن الوضع الطبيعي أن يوضع طفل واحد في الحاضنة، أجهزة التنفس الصناعي كلها مشغولة، أجهزة الأكسجين كلها مشغولة، الأطفال يتساقطون كالأوراق، يوميا عندنا وفيات إما بسبب مباشر من الحرب أو بسبب غير مباشر عبر الجراثيم والأوبئة”.

وأضاف “المياه ملوثة، الأجهزة والأدوات شحيحة، الوقود والكهرباء شحيحة، المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج الأطفال شحيحة، خرجت معظم المنظومة الصحية في الشمال وغزة والجنوب من الخدمة، ونحمل الخدمة في كل القطاع على أكتافنا”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلفت نحو 23 ألف شهيد وزهاء 58 ألف جريح، 70% منهم من النساء والأطفال فضلا عن دمار هائل في المنشآت والبنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.