أسامة حمدان: المقاومة في شمال غزة بخير وإطلاق الصواريخ مستمر يوميا (فيديو)

قال القيادي في حركة (حماس) أسامة حمدان، إن المقاومة الفلسطينية في غزة “لا تزال متشبثة بأرضها وتواصل مقارعة الاحتلال، ولا تزال الصواريخ تنطلق كل يوم من غزة (تجاه إسرائيل)”.

وأشار في مؤتمر صحفي، الأحد، إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الشمال، مؤكدًا أن “قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة، والاحتلال لم يحقق أيًا من الأهداف التي وضعها”.

وشدد على أن “استمرار الإدارة الأمريكية بتزويد العدو بالأسلحة تأكيد فعلي على الشراكة الكاملة في العدوان”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حمدان: