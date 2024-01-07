أسامة حمدان: المقاومة في شمال غزة بخير وإطلاق الصواريخ مستمر يوميا (فيديو)
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7/1/2024-|آخر تحديث: 8/1/202412:49 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال القيادي في حركة (حماس) أسامة حمدان، إن المقاومة الفلسطينية في غزة “لا تزال متشبثة بأرضها وتواصل مقارعة الاحتلال، ولا تزال الصواريخ تنطلق كل يوم من غزة (تجاه إسرائيل)”.
وأشار في مؤتمر صحفي، الأحد، إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الشمال، مؤكدًا أن “قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة، والاحتلال لم يحقق أيًا من الأهداف التي وضعها”.
وشدد على أن “استمرار الإدارة الأمريكية بتزويد العدو بالأسلحة تأكيد فعلي على الشراكة الكاملة في العدوان”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حمدان:
- عملية الاغتيال الجبانة لعدد من قادة (حماس) في بيروت لن تكسرنا
- ثأرنا الحقيقي الكبير يوم استعادة قدسنا وعودة شعبنا إلى أرضه
- %4 من سكان غزة هم بين شهيد وجريح ومفقود
- جرائم الاحتلال طالت الصحفيين في عمليات قتل متعمد وبلغ عدد الصحفيين الشهداء 109
- استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة يعني سقوط الرواية الصهيونية
- خطف الأطفال من الجرائم المستجدة للاحتلال التي بات العالم يراها بوضوح
- لا تزال المقاومة متشبثة بأرضها وتواصل مقارعة الاحتلال ولا تزال الصواريخ تنطلق كل يوم
- العدو انسحب من المنطقة الشمالية من قطاع غزة وبقي في الأطراف الغربية منها
- قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة والاحتلال لم يحقق أيًا من الأهداف التي وضعها
- العدو دفع بسبعة ألوية في خان يونس وحتى الآن لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز
- العدو سيخرج من خان يونس دون تحقيق أي من الأهداف وسيذعن لشروط المقاومة إذا أراد استعادة أسراه
- نتنياهو يريد الاستمرار في للحرب فقط للنجاة بنفسه
- المقاومون في الضفة الغربية ثابتون ويكبدون العدو الخسائر
- شعبنا هو من أفشل مخططات التهجير ومخططات العدوان كلها
- كل ما يتردد عن وجود إدارة مدنية تابعة لإسرائيل لإدارة غزة لن يُكتب لها النجاح
- استمرار الإدارة الأمريكية بتزويد العدو بالأسلحة تأكيد فعلي على الشراكة الكاملة في العدوان
- لا يمكن نحاج أي فكرة ما لم تبنَ على إنهاء الحرب على غزة وإطلاق الأسرى الفلسطينيين جميعهم
- 30 مستشفى في غزة خرجت من الخدمة بشكل كامل ومحاولات لإعادة تشغيل بعضها بجهود الكوادر الطبية في القطاع
المصدر : الجزيرة مباشر