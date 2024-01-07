استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال في القدس (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين، الأحد، بينهم طفلة، برصاص الشرطة الإسرائيلية شمال غرب القدس، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 337، فيما أصيب إسرائيليان بجروح جراء عملية دهس، نفّذت قرب مستوطنة “جفعون”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث (رسميتان) إنّ إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح طفيفة جراء عملية دهس، نفّذت قرب مستوطنة “جفعون”، فيما أطلقت الشرطة النار على المنفّذ ليستشهد فورًا.

إعدام مباشر

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “طفلة (4 سنوات)، وشاب وزوجته، استشهدوا إثر إطلاق قوات الاحتلال (الإسرائيلي) النار عليهما على حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب القدس المحتلة”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبتين أثناء مرورهما عبر الحاجز، ما أدى لإصابة مواطن كان يقود مركبته، بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس ومعه زوجته، كما أصيبت طفلة كانت في سيارة أخرى”.

ونقلت عن مصادر محلية تأكيدها “استشهاد الطفلة رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين، والشاب محمد مزيد أبو عيد من بلدة بدو المجاورة وزوجته”.

مقطع يوثق إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطيني وزوجته بمركبة وطفلة متواجدة في مركبة أخرى على حاجز بيت إكسا، شمال غرب القدس، ما أدى إلى استشهـ ـادهم. pic.twitter.com/UEdB8cYHGS — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 7, 2024

وأظهر لقطات سجلتها “كاميرات” مراقبة ونشرتها الشرطة الإسرائيلية شاحنة تعبر نقطة التفتيش في منطقة بدو الواقعة بين القدس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتلتها شاحنة أصغر بسرعة وصدمت العناصر عند نقطة التفتيش وابتعدت، وفي اللقطات المنشورة تفتح الشرطة النار باتجاه الشاحنتين.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي “أغلق الحاجز بالكامل ومنع الدخول أو الخروج من القرية، ومنع مركبات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين”.

وأضافت أنه “باستشهاد الطفلة جهالين، والشاب أبو عيد وزوجته، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم الأحد، إلى 11 شهيدًا”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى الضفة الغربية والقدس وبلداتهما، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة.