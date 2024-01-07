“الأغلب لا نبض ولا نفَس”.. مسعف يروى لحظة إيصاله شهداء ومصابين إلى مستشفى جنين عقب استهدافهم بمسيرة إسرائيلية (فيديو)

روى مسعف فلسطيني لحظة إيصاله شهداء ومصابين إلى مستشفى جنين عقب استهدافهم بوساطة مسيَّرة إسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن “ستة مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيّرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين قرب دوار الشهداء” الواقع في جنوب مدينة جنين، ولاحقًا أفادت عن ارتفاع الحصيلة إلى ثمانية.

وقال المسعف إنه كان في أول سيارة وصلت لمكان القصف، مشيرًا إلى أنه بعد معاينة الإصابات لم يكن هنا “نبض ولا نفس”.

وأوضح “كان هناك 6 إصابات الأغلب لا نبض ولا نفس، لكن إلي قدرنا نقيمه إنه في إصابة واحدة كانت على قيد الحياة”.

وتابع “زي ما بتشوفوا تم نقل جميع الإصابات إلى المستشفى. هناك 6 شهداء تقريبًا، وقعوا بالانفجار”.

ونقلت وكالة “وفا” الرسمية فجر الأحد أن “عددًا من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في مناطق عدة بالمدينة”، وذكرت أن “طائرات استطلاع وطائرات مسيّرة حلّقت في سماء المدينة”.

وأشارت “وفا” الى أن من بين الشهداء، 4 أشقاء من عائلة عصعوص تراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا.