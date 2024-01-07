الجزيرة مباشر ترصد تجريف الاحتلال لمقبرة في غزة وسرقة 150 جثمانا (فيديو)

كشفت “كاميرا” الجزيرة مباشر عن الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال في مقبرة البطش بحي التفاح في غزة، حيث اعتدت على قبور وسرقت جثث شهداء.

ورافقت الجزيرة أهالي الحي، الذين أكدوا أن قوات الاحتلال سرقت نحو 150 جثمانًا.

ويظهر الأهالي وهم يعيدون ردم بعض القبور المفتوحة، ويضعون لوحات عليها بأسماء من يعرفون من الشهداء.

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، اعتداء الجيش الإسرائيلي على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمُّد تجريفها، ونبش القبور فيها وتخريبها، وسلب عشرات الجثث منها في “خضم جريمة الإبادة المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأظهرت إفادات أولية جمعها المرصد الحقوقي أن هجمات إسرائيلية طالت مقابر عدة في القطاع، حيث عاين فريقه الميداني يوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني الجاري تعرُّض مقبرة (البطش) شرقي مدينة غزة لعمليات تجريف واسعة شملت نبش القبور، والدوس بالآليات العسكرية على جثث الشهداء فيها وتقطيع بعضها.

ونقل عن سكان في محيط منطقة المقبرة قولهم إنها استُحدثت في 22 أكتوبر الماضي بغرض دفن العشرات من الشهداء المجهولي الهوية بعد تكدسهم لأيام في حينه داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.