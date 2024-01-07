دعوة الفرح على سبورة والإقامة “في مختبر العلوم”.. عروسان يقيمان حفل زفافهما داخل مدرسة إيواء في رفح (فيديو)

أقام شاب فلسطيني حفل زفاف بمدينة رفح في غزة، داخل مدرسة نزح وخطيبته إليها تحت وطأة الحرب الإسرائيلية على القطاع، في تحدٍ لظروف العدوان والحصار الذي يفرضه الاحتلال.

وقرر محمد وياسمين رسم الابتسامة على وجهيهما ووجوه النازحين، داخل مدرسة للإيواء في رفح، ووجهوا إليهم دعوة للاحتفال بفرحهما، على سبورة أحد فصول المدرسة.

واحتفى النازحون بالعروسين، وخصصوا “مختبر العلوم” عشا للزوجين.

يقول محمد للجزيرة مباشر “رغم هذه الحرب والحصار، نحن نحب الحياة والفرح”.

وأضاف “عملنا هذا الفرح بالرغم من إنه نحن عنا في عيلتنا وأحبابنا وأصدقائنا شهداء كثير وآلام كثير، لكن إحنا مصممين إنه نفرح ونعيش ونحقق كل أحلامنا بإذن الله”.

وتمنى العريس أن يقيم بعد انتهاء الحرب عرسا أكبر، وقال “أنا كان حلمي أعمل فرحي أكبر من هيك، وأطلع عمرة أنا وخطيبتي لكن الحرب دمرت أحلامنا”.

وتابع “نحن عملنا فرحنا في هذه المدرسة، عارفين بيوتنا كلها راحت ما ضل إشي، ومهري وجهازي كله راح ما ضل شي، لكن بإذن الله رح نحقق أحلامنا بعد الحرب”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.