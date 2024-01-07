سببت لهم الأمراض.. أهالي شمال غزة يضطرون إلى شرب مياه “ملوثة” (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة المواطنين في شمال غزة للحصول على مياه “غير صالحة” للشرب.

وأظهرت الصور تجمعا للماء أمام بيت مدمر، يحاول الغزيون تعبئة بعض الأباريق منه ليرووا عطشهم.

وقال أحد المواطنين “منذ نحو شهرين والمياه مقطوعة في البيوت، ونضطر للقدوم هنا (مكان البركة) لأخذ بعض من المياه الملوثة بالركام والردم”.

وأكد أن المياه التي يأخذ منها غير صالحة للشرب، لكنهم يضطرون إلى شربها والطبخ بها بسبب انقطاع المياه النظيفة.

وأشار إلى أنها سببت لهم أمراضا كثيرة، لكن “لا خيار آخر” أمامهم.

وقال شاب آخر إنه جاء بأباريقه ليعبئ المياه لعدم وجود ماء صالح للشرب في البيوت، لافتا إلى تدمير البنية التحتية لغزة بالكامل بسبب العدوان الإسرائيلي.

وتعمَّد جيش الاحتلال قصف آبار المياه والخزانات والمضخات خلال الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وقال رئيس بلدية جباليا النزلة مازن النجار، في تصريح سابق، إن الاحتلال دمر خزانات ضخمة، وهو ما عقد عملية تشغيل الآبار المتبقية المنضوية تحت لواء البلدية التي تضم مخيم جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.