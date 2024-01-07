23 شهيدا و50 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة بريص غرب خان يونس (فيديو)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في خان يونس جنوب قطاع غزة الليلة الماضية راح ضحيتها 23 شهيدا وأكثر من 50 مصابا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المنزل المستهدف المكون من 3 طوابق تعرض لمجزرة قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل الأولى استهدفت منزل عائلة بريص في معسكر خان يونس غرب مدينة خان يونس.

وأضاف أن المنزل كان يتواجد به العشرات من المواطنين والنازحين نحو 70 شخصا جلهم من الأطفال والنساء، وقصفته الطائرات بعدد من الصواريخ، حيث ارتقى أكثر من 20 شهيدا.

وأظهرت الصور محاولات فرق الدفاع المدني والجيران إخراج من لا زالوا تحت الأنقاض.

وقال أحد ضباط الدفاع المدني للجزيرة مباشر إن مجمع ناصر الطبي قد استقبل 20 شهيدا وأكثر من 50 إصابة، ومنذ ليلة أمس ونحن نعمل بمعدات يدوية وأيادينا التي لا تسمح بإزالة هذا الركام الضخم، نحتاج إلى لوادر ومعدات ثقيلة.

وأضاف “المنزل كان مكون من 3 طوابق كل طابق به 30 شخصا تقريبا ما تم انتشاله 22 شهيد ونقوم باستخراج شهيد جديد وما زال عدد من الشهداء تحت الأنقاض”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن المنازل المجاورة تضررت بشكل كبير من القصف وأصيب عدد كبير من سكانها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس السبت نحو 23 ألف شهيد، وأكثر من 58 ألف جريح 70% منهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في المنشآت والبنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.