إذاعة عبرية: نتنياهو يدرس الاستغناء عن وزارات لخفض الإنفاق

أوردت إذاعة ريشت بيت العبرية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، محاولة منه لضبط النفقات.

وذكرت الإذاعة أن النقاش يتمحور حاليا حول إمكانية الإبقاء على الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة؛ وذلك تجنبًا لأزمة ائتلافية محتملة.

ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة، الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة، وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من رئيس الوزراء صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها.

وأضافت أن الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ.

وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي، إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024.

وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 بنحو 3 أضعاف، بواقع نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل أيّ تعديلات، كانت موازنة العام الجاري في إسرائيل التي تم إقرارها مبدئيا خلال مايو/أيار 2023، تبلغ نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت وزارة المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة، إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام الماضي، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.

وكانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار)، وقد سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلفت حتى أمس الأحد 22835 شهيدا، و58416 جريحا، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.